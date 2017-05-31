Саша Черно удивила поклонников выбритым виском и нарощенными волосами

Саша Черно, скандально известная участница проекта "Дом-2" удивила своих поклонников выбритым виском и нарощенными волосами. Фотографии с её новым имиджем появились в социальных сетях.

Саша Черно решила существенно изменить свой внешний вид после разрыва с Иосифом Оганесяном. После многочисленных попыток вернуть благосклонность избранника, девушка решила оставить попытки и сосредоточиться на собственном счастье. Она попросила руководство телестройки разрешить ей вернуться на Поляну, чтобы начать поиски нового объекта любви.

Несколько недель назад Саша Черно поинтересовалась у подписчиков по поводу качественного мастера и поделилась с ними намерениями относительно внешних перемен. Теперь она демонстрирует, что добилась своего. Пользователи соцсетей отметили, что не ожидали таких разительных перемен, в частности, выбритого виска. Они подчеркнули, что новая причёска очень идёт участнице.