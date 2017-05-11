В ночном клубе Казани Элвин Грей и Стас Барецкий устроили драку

Знаменитости российской эстрады Элвин Грей и Стас Барецкий устроили настоящую драку в одном из ночных клубов Казани. К счастью, все решилось мирно и достаточно быстро.

На открытии «РукиВверх бара» в Казани просто на танцполе подрались две знаменитости, Элвин Грей и Стас Барецкий. Насколько стало известно, последний осмелился раскритиковать внешний вид Элвина Грея, а тот не стал сдерживать эмоции и набросился на исполнителя с кулаками.

Соответствующее видео уже было «слито» в социальные сети. На ролике можно наблюдать, как шокированная публика стремится разнять двух певцов, и через некоторое время страсти утихают, а противоборствующие стороны расходятся в разные части «ринга».

Однако на своей странице в одной из соцсетей Стас Барецкий выложил милое фото в компании Элвина Грея, где, кроме ссадин на лицах героев потасовки, ничего не напоминает о минувшем конфликте.