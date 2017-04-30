Лазарев приблизился к Мадонне

Российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев изменил свою шоу-программу. Новое название программа получит «N-Tour» и обещает оказаться весьма прибыльной, так как в ней примут участие персональные танцоры и хореографы самой Мадонны.

Отечественный певец Лазарев рассказал о том, что внесет координальные изменения в предшествующий тур «The Best». В разработке следующей шоу-программы уже произошли изменения в танцевальном коллективе, а именно уже приняли участие новые участники.

Сергей Лазарев рассчитывает, что будущий тур будет просто обречен на признание, ведь теперь в создании программы номеров должны будут задействованы люди непосредственно уже работавшие с Мадонной. Певец поделилися тем, что давно поражен работой зарубежной исполнительницы и ее шедевральными номерами.

Подчеркнув, что работа с новыми людьми из окружения Мадонны ни с чем не сравнимые для него чувства. Исполнитель уже ведет работу вместе с обновленным коллективом над уникальными номерами.