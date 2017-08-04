Малахов посоветовал Киркорову пройти тест на отцовство
Андрей Малахов во время эфира передачи «Привет, Андрей!» посоветовал Филиппу Киркорову пройти тест на отцовство касательно сына коллеги последнего. Телеведущего очень смутило сходство российского артиста с мальчиком.
Героями очередного эфира ток-шоу «Привет, Андрей!» стали Лев Лещенко, Галина Ненащенко, Иосиф Кобзон, а также Филипп Киркоров. Звезды российской эстрады в студии Андрея Малахова обсуждали фестиваль «Песня года», который впервые появился 31 декабря 1971 года.
Так, во время эфира по прямому включению присоединилась и коллега Киркорова, девушка по имени Эллен, которая неоднократно составляла компанию артисту в его выступлениях. Эллен рассказала, что она имеет мужа, а также двух прекрасных сыновей.
Один из мальчиков настолько поразил своей схожестью с молодым Филиппом Киркоровым, что Малахов в шутку потребовал от мэтра эстрады пройти тест на отцовство.
Киркоров оценил юмор и заявил, что обязательно приедет в гости к Эллен в США, чтобы познакомиться с мальчиком.