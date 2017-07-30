Пугачева разочаровала поклонников новой песней "Я летала"

Алла Пугачева разочаровала многочисленных поклонников новой песней "Я летала". Они выразили свою критику под записью в Instagram с анонсом к новогоднему шоу.

Недавно Примадонна презентовала российской общественности новую композицию, а также клип на неё. Они должны были стать сюрпризом для русскоговорящей аудитории за счёт формата, непривычного для творчества певицы. Пока зрители вживую услышали "Я летала" лишь на фестивале в Баку. Филипп Киркоров, экс-супруг и коллега, положительно отозвался о продукте.

Комментаторы утверждают, что музыкальное произведение не оправдало высоких ожиданий. Оно получилось неплохим, однако в существующем репертуаре Аллы Пугачевой есть хиты, которые намного сильнее и атмосфернее. Несмотря на это, слушатели подчеркнули молодость и энергичность, которую Алла Пугачева продемонстрировала в клипе. По их мнению, несмотря на недостатки трек достоин пополнить пессеный ассортимент Примадонны.