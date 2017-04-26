Светлана Лобода выбрала главную песню уходящего года

Популярная певица Светлана Лобода определилась с песней, с которой она связала уходящий 2017 год. И эта композиция очень символичная и личная.





Главным Лобода выбрала трек «Случайная», о чём рассказал поклонникам на своей странице в Instagram. «С ней связанно столько событий и переживаний. Она всегда останется важным этапом, переломным этапом и дающим новую жизнь», - эмоционально описала песню девушка. Весь процесс съёмок метафорического клипа, который вышел 11 марта и был снят за один день, Светлана комментировала и выражала самые сокровенные эмоции.



Лобода не зря воспринимает эту песню так близко, ведь в ней может найти себя каждый артист. Видео и композиция иллюстрируют жизнь известных людей, которые всегда находятся под прицелом фотокамер, журналистов, а от этого страдают и звезды, и их близкие люди.



Поклонники поддержали певицу и пожелали ей выносливости и сил в будущем году, сообщают журналисты «Версии Инфо».