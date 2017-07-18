Шнуров нецензурными стихами поздравил всех с Новым годом

Российский шоумен и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сделал новогоднее поздравление для своих фанатов. Стихи в его исполнении содержали нецензурные выражения.

Фронтмен скандальной, но популярной группы из Петербурга «Ленинград» Сергей Шнуров за день до наступления Нового года выложил на странице социальной сети Instagram ролики со своим участием. Музыкант поздравил всех своих подписчиков и поклонников его творчества с наступающими новогодними праздниками. Шнуров заметил, что прошедший год для него стал довольно сложным, но все невзгоды преодолены. Для того, чтобы прожить следующий год, нужно больше терпения, чего он всем и пожелал.

Затем он взял бутылку шампанского и поднял бокал за праздники. Поклонники в свою очередь оценили порыв своего кумира и пожелали ему новых вершин в творчестве. Ролик с участием Сергея Шнурова только за первые часы после публикации просмотрели более 50 тысяч раз.