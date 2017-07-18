Виктория Лопырёва бросила вызов Баскову, Нюше и Киркорову

Известная модель Виктория Лопырёва хочет сравнить свою ёлку с ёлками Баскова и Киркорова в рамках эстафеты среди российских артистов, по информации журналистов VladTime.

Многие знаменитости участвуют в «Моей ёлке», по очереди изучая, у кого лучше получился символ Нового года. Андрей Малахов, проиграв Алле Вербер, потому что его дерево ещё не было установлено, передал эстафетную палочку Ольге Бузовой и Виктории Лопырёвой. Последняя тут же решила посоревноваться с своим возлюбленным Николаем Басковым, певицей Нюшей и поп-королём Филиппом Киркоровым.

Ёлка у Виктории Лопырёвой была, и она продемонстрировала её, предлагая оценить праздничное дерево. По мнению поклонников, ёлка модели действительно очень красивая, как, собственно, и сама знаменитость.