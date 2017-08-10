Менеджер Глюк’oZы рассказала о недуге певицы

Известная исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под своебразным псведонимом Глюк’оZа, заболела накауне предстоящих новогодних торжеств. Этой новостью поделилась пиар-менеджер певицы. Информация также опубликована на страницах московских медиа.

В соответствии с опубликованной информацией, Наталья на данный момент больна. При этом не уточняется, какой именно недуг «захватил» исполнительницу. Со слов пиар-менеджера Натальи Чистяковой-Ионовой, на данный момент ее состояние не предоставляет возможности диалога с корреспондентами газет. Сугубо было акцентировано внимание на том, что у российской поп-исполнительницы не предоставится возможности на предстоящие праздники порадовать своих фанатов новыми концертами.

Все насущие проблемы на данный момент решаются силами пиар-менеджера, в том числе и диалоги с журналистами. Она отказалась предоставлять информацию о нынешем местонахождении певицы.