"Золотой голос" России раскрыл тайны брачного контракта с Лопыревой

Народный певец Николай Басков поделилися на площадке популярного шоу "Секрет на миллион", что он с огромной радостью тратит огромные суммы на дорогостоящие подарки для своей возлюбленной. Однако певец намеревается заключить брачный контракт с Викторией Лопыревой.

Заявление о том, что молодая пара намеревается сыграть свадьбу, для фанатов певца оказалось огромным сюрпрзом. Но были и те, кто имел догадки о любовном романе. Николай и Виктория планируют невероятное торжество уже в предстоящем году.

Певец был приглашен на шоу "Секрет на миллион". Исполнитель стал задавать каверзные вопросы Лере Кудрявцевой, например, не заключила ли она с мужем Игорем Макаровым свадебный контракт. На что Кудрявцева ответила отрицательно. "Золотой голос" России это сильно удивило. Басков считает, что все будущие пары обязаны согласовывать котракт на обоюдных условиях, избежав при этом неприятных конфликтов в случае развода. Но певец отметил, что не является жадным человеком и не жалеет денег на дорогостоящие подарки для возлюбленной.

"В моей жизни все женщины являлись довольно требовательными. В наших отношениях всегда царила любовь, и потому денег на подарки мне нисколько не жаль. А когда обьем кошелька становится намного меньше, нужно искать девушку с более скромными аппетитами",- пошутил Николай.