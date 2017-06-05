Ольга Бузова опозорилась с новогодним поздравлением, пожелав 2018 мужских половых органов

Популярная артистка Ольга Бузова опозорилась с новогодним поздравлением, пожелав подписчикам 2018 мужских половых органов в рамках своего хита «Wi-Fi», по информации VistaNews.

Знаменитость опубликовала в Instagram пост, в котором представила видео, где танцует и поёт свою песню о том, что мужчины всегда плохо поступают, и им нельзя верить. Однако Ольга Бузова делала это возле новогодней ёлки, украсив ролик анимацией праздника. Когда в тексте речь зашла о том, что мужчина, который хочет артистку, а получит мужской половой орган, рукам звезда словно показала на цифру «2018». Из-за этого многие подписчики подумали, что именно такое у Ольги Бузовой пожелание. Некоторые девушки отметили, что столько им в любом случае было бы много, и вообще нужно строить семью с одним человеком. Другие вовсе не присматривались к ролику, а просто спорили в комментариях, хорошая Ольга Бузова или нет.