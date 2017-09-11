Шурыгина раздвинула ноги в шпагате

Телевизионная знаменитость Диана Шурыгина продемонстрировала свои успехи в акробатике и раздвинула ноги, садясь на шпагат. Своё достижение она опубликовала на собственном канале в Telegram.

В декабре Диана Шурыгина объявила, что намерена растянуть связки на ногах. К концу месяца она показала, что уже способна растянуться в поперечном шпагате. На фотографии, выложенной в мессенджер, звезда выполняет упражнение на фоне новогодней ёлки, удерживая равновесие руками. Под ней можно заметить коврик для йоги с памяткой о некоторых позициях.

По словам Дианы Шурыгиной, успехов удалось достичь всего через 13 занятий по фитнесу, которые проходили в течение трех недель. Она также поинтересовалась у своих подписчиков, поддерживают ли они свою спортивную форму.