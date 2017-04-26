Телеведущая Ольга Шелест экстренно госпитализирована в больницу

Известная на территории России телеведущая Ольга Шелест была экстренно госпитализирована в больницу, где врачи диагностировали у артистки серьезное повреждение сухожилий в руке. Женщине пришлось в срочном порядке проводить оперативное вмешательство.

Шелест получила данную травму в результате неосторожного обращения с острым ножом. Телеведущая во время нарезки салата случайно провела лезвием по своей руке, где остался глубокий порез. Медики выяснили, что Ольга разрезала себе сухожилие, поэтому пришлось проводить операцию.

Уточняется, что артистке не понадобилась реабилитация, и уже на следующий день после хирургического вмешательства Шелест отпустили домой. Популярная телеведущая ранее планировала отправиться в Таиланд на новогодние каникулы со своей семьёй, где она хотела заняться экстремальными видами спорта, но раненой Ольге придётся избегать активного отдыха.