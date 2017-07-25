Фигуристка Татьяна Тотьмянина во время новогоднего шоу сломала ногу

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина во время выступления на новогоднем шоу Ильи Авербуха упала и сломала ногу. Отмечается, что врачи провели экстренную операцию и теперь фигуристка пришла в себя.

Как рассказала Тотьмянина на своей странице в соцсети, для нее 2017 год был прекрасен, однако закончился он печально. Несмотря на травму, фигуристка не унывает. Тотьмянина отметила, что сломанная нога не является поводом для расстройства, это позволит ей немного передохнуть. Также фигуристка принесла свои извинения перед зрителями и коллегами по шоу за сложившиеся обстоятельства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Татьяну Тотьмянину после новогоднего шоу Ильи Авербуха в срочном порядке доставили в больницу, где провели экстренную операцию. В настоящий момент фигуристка уже пришла в себя и чувствует себя хорошо.