Анфиса Чехова рассказала, какой должна быть независимая женщина

Светская львица и ведущая Анфиса Чехова рассказала о том, какой должна быть независимая женщина, выразив это в стихотворении, как сообщает VladTime.

Анфиса Чехова представила свою поэзию в Instagram, проиллюстрировав фото себя, сидящей под ёлкой. Она отметила, что «не подарок» для мужчины, а её нужно заслуживать и добиваться. Анфиса Чехова – настоящая, потому она добиться её сложнее, необходимо стараться, а не просто пытаться искать.

Поклонникам стихотворение телеведущей очень понравилось. По словам одной из них, оно отлично помогает разведённым и разочарованным женщинам, та как очень мудрое. Некоторые порекомендовали Анфисе Чеховой перейти от стихов уже к большим сборникам, причём даже, как вариант, в прозе.