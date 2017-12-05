Цымбалюк-Романовская показала новогоднюю елку за 300 тысяч рублей

После развода с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская получила многомиллионные капиталы и недвижимость, общей стоимостью примерно в 100 миллионов рублей. Так, пережив тяготы развода, она решила создать себе праздничное настроение и установила новогоднее дерево, наряд которого обошелся пианистке в 300 тысяч рублей.

Как известно, Джигарханян и Цымбалюк прожили вместе один год, после чего артист обвинил свою молодую супругу в мошенничестве и потребовал развода. На голову Цымбалюк, вместе с оскорблениями и ненавистью, посыпалась популярность. Ей удалось отсудить у мужа многомиллионное наследство, а также три квартиры, общая стоимость которых достигает 100 миллионов рублей. В одной из них она решила отпраздновать Наступающий Новый год, и создала себе праздничное настроение.

Так, в комнате рядом с камином она установила новогоднюю красавицу, украшенную полевыми цветами, маками, гортензиями, а также стеклянными виолончелями. Этим она сразу же поспешила поделиться с фанатами в социальной сети. В комментарии под фотографией она написала отрывок из старой новогодней песни, которую исполняли группа "Самоцветы" и "Пламя": "Заметает зима, заметает, все, что было до тебя".

Дизайнеры решили подсчитать, в какую сумму Цымбалюк обошлась данная новогодняя елка. Они отметили, что на такие украшения пианистка потратила не менее 300 тысяч рублей.