СМИ сообщили, что болезнь Табакова могла быть вызвана ошибкой стомалога

В СМИ опубликована информация, что сугубо тяжелое состояние народного артиста Советского союза Олега Табаков, возможно, стало результатом пренебрежительного отношения стоматологов одной из элитных больниц Москвы.

Как опубликовала на своих страницах «Комсомольская правда», у актера появился острый воспалительный процесс, вызванный накануне установленными зубными имплантатами. Сообщается, что сотрудники клиники не акцентировали должного внимания на появившиеся признаки воспаления, тем самым усугубив процесс.

Корреспонденты сообщили, что Табаков во время госпитализации находился в крайне тяжелом состоянии, но вовремя оказанная квалифицированная помощь сохранила ему жизнь.