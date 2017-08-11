Популярный певец Александр Буйнов примерил форму внука-кадета, 12-летнего Саши, когда того отпустили из училища на зимние праздники, как сообщает новостное издание VistaNews.

Мальчика приняли в Московское президентское училище в этом году, и его дед очень такому радовался. В настоящее время маленьким военным дали возможность немного отдохнуть, и Саша дома, в компании Александра Буйнова. Тот даже примерил его форму, которая была совсем немного не по размеру. Также с дедушкой будут и внучки, Дарья с Софьей, «бесенята».

Кроме того, Александр Буйнов в подписи к снимку со внуком написал поздравление для поклонников, пожелав им любви в отношениях, богатства и мира. Подписчики, в свою очередь, отметили, что они были бы рады новым хитам от кумира, а для него самого пусть сбудется то, что сам артист хочет.