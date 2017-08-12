Звезда шоу «Дом-2» поздравит одного поклонника с Новым годом

Звезда телепроекта «Дом-2» Сергей Кучеров решил поздравить одного из своих поклонников личным видеообращением. Кто станет счастливцем, решат тоже поклонники.





Как стало известно журналистам «Версия Инфо», Сергей запустил на своей странице в Instagram конкурс. Суть его проста: автор, чей комментарий наберёт под записью больше всего лайков, получит от участника реалити-шоу личное видеопоздравление с Новым годом. Конкурс продлиться до 8 вечера по московскому времени 31 декабря.



Поклонники сразу решились принять участие. Однако некоторые стали иронизировать на тему того, что Кучерову ещё далеко Бреда Питта ил Меган Фокс, чьи поздравления хотел бы получить каждый, поэтому участников будет мало. И зря, поскольку за первые тридцать минут после публикации пост собрал более полусотни комментариев.