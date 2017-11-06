У Ксении Бородиной уже 10 миллионов подписчиков в Instagram

У звезды телестройки «Дом-2» Ксении Бородиной уже 10 миллионов подписчиков в Instagram. Соответствующее событие она назвала «подарком в Новый год».

Поклонники стали массово поздравлять Бородину с таким достижением. В российском шоу-бизнесе подобными заслугами могут похвастаться Ольга Бузова (11,3 млн) и рэпер Тимати (10,5 млн). У коллеги Бородиной более 9000 записей в профиле, когда у рэп-исполнителя почти в 3 раза меньше.

Многие считают, что Бузова и Бородина использовали накрутку для достижения своей цели, но сами звёзды «Дом-2» не признаются в этом. Поклонники подчеркнули, что достигнуть отметки в 10 миллионов подписчиков могут в основном женщины. Дело в том, что представители женского пола чаще делают фото, общаются с подписчиками, когда мужчины больше углубляются в работу, считают подписчики.