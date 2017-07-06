Продюсер Сергей Кожевников заявил, что Ольга Бузова «героиня эстрады»

По мнению продюсера и генерального директора канала «ЖАРА» Сергея Кожевникова, Ольга Бузова – это «героиня эстрады», потому что она показывает, как должны быть уверенны и настойчивы все восходящие звёзды шоу-бизнеса, как сообщает VistaNews.

Кожевников заявил в Instagram, что именно у этой певице, которую так много людей критикует, нужно учиться, ведь ничто не способно её сбить и остановить. Ольга Бузова, по словам продюсера, обладает талантом шагать напролом к своей цели.

Интернет-пользователи не согласились с мнением Сергея Кожевникова. По их словам, Ольга Бузова имеет харизму и умеет привлекать публику, но другими талантами она не обладает, являясь «бездарностью». Многие подписчики решили, что продюсеру заплатили за похвалу данной артистки.