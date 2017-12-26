Популярная ведущая, светская львица, публицист и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак посмеялась над патриотическими чувствами русских, выставив старый ролик о стереотипах сознания, как сообщает новостное издание VistaNews.

В видео есть кадры с полуголыми девушками, снежным «июлем», икрой, деньгами в крови, бандитами и медведями – стандарт популярных теорий о жизни в России глазами жителей США. Ксения Собчак с иронией назвала ролик «отличным», чем возмутила своих подписчиков.

По их словам, знаменитость провоцирует антироссийские настроения. Интернет-пользователей поразило, как Ксения Собчак может стремиться в президенты страны, если посмеивается над ней же и унижает таким роликом. В итоге оказалось, что видео сняли российские блогеры, чтобы прорекламировать чёрную икру.