Год после расставания: Названы самые громкие ссоры Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова

Популярная певица и ведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов расстались ровно год назад. За это время было достаточно ссор и разбирательств, самые знаковые из которых выбрали фанаты знаменитости, как сообщают журналисты VistaNews.

Когда произошёл громкий развод, подписчики страницы Тарасова принялись наблюдать, какие будут его дальнейшие действия, а также быстро ли он найдёт новую любовь. В жизни же Ольги Бузовой новые отношения не появились, она больше внимания стала уделять карьере, а также сделала кардинальные перемены во внешности. Первый громкий скандал касался момента, когда избранницей Дмитрия Тарасова стала Анастасия Костенко. Реакцией на такое от Бузовой была стрижка, а также попытка превратиться в копию новой возлюбленной футболиста. Кроме того, большая часть песен артистки была в адрес Тарасова. Далее в её жизни возник Роман Гриценко, заявивший, что думает только о ней.

Поступки Ольги Бузовой многих возмущали. Людям не нравился её голос, попытка сделаться второй Костенко по внешности и прочее. Сейчас многие ожидают, что Бузова всё-таки представит нового своего избранника, поскольку это является неплохим пиар-ходом в шоу-бизнесе.