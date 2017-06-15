Маргарита Овсянникова познакомила подписчиков с новым мужчиной

Участница популярного телепроекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова познакомила подписчиков в Instagram c новым своим избранником – Саймоном Мандаршиным, по информации VistaNews.

По словам знаменитости, это для неё было «сбывшееся желание». Маргарита Овсянникова спросила у поклонников, как они оценивают её выбор и будет ли этот роман долгим. Большая часть интернет-пользователей высказались «за», написав, что отношения будут успешными, а звезда вправду заслуживает этого. Новоиспечённую пару назвали самой красивой в «Доме-2», попросив показывать в выпусках телешоу реальную любовь.

Интересно, что у Саймона Мандаршина в Instagram также появился пост о том, как он счастлив с Маргаритой Овсянниковой, но поклонники выступили против такого. Они назвали новую избранницу невоспитанной и больше актрисой, чем человеком, которому нужны истинные чувства.