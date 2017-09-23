Семилетние близняшки из Лос-Анджелеса признаны эталоном детской красоты

Семилетние близняшки Лиа Роуз и Ава Мари из Лос-Анджелеса признаны эталоном детской красоты, начав работать моделями после регистрации в Instagram, по информации журналистов VistaNews.

Страница девочек очень быстро стала популярной, теперь там 139 тысяч подписчиков. Семилетние близняшки были приглашены на работу сразу в два модельных агентства, причём, как отметила их мать, такое детей не утомляет. Они, наоборот, стремятся к максимальной публичности.

Предприимчивой женщине, зарегистрировавшей юных звезд в Instagram, хотелось сделать знаменитым и своего сына. Однако мальчик понравился интернет-пользователям в разы меньше, чем его сёстры. Единственная спорная ситуация вокруг семилетних красавиц – не пользуются ли они косметикой, штрихи которой заметны на паре снимков.