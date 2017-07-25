Клип "Despacito" стал абсолютным рекордсменом по просмотрам, "лайкам" и комментариям

Клип «Despacito» от Luis Fonsi в последние дни 2017 года собрал 4,6 млрд просмотров. Также ролик стал абсолютным рекордсменом по количеству комментариев и отметок «мне нравится».

12 января 2017 года вышел клип на песню «Despacito» и стал абсолютным рекордсменом в YouTube. Видео менее чем за год просмотрели 4,6 млрд человек. Дело в том, что латиноамериканские песни в 2017-м стали часто попадать в тренды, и клип от Luis Fonsi не является исключением.

Он стал первым клипом, который собрал более 4 млрд просмотров. На данный момент ролик бьёт все рекорды, ведь у видео уже 25 миллионов отметок «мне нравится» и почти 2 миллиона комментариев. Песню «Despacito» можно было услышать по многим радиостанциям, чартам большинства стран. На данную композицию в видеохостинге YouTube появилось множество пародий, включая русские.