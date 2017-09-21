Галкин показал фото помолодевшей Пугачевой с дочкой Лизой

Перед Новым годом знаменитый российский юморист Максим Галкин решил порадовать своих фанатов и показал им фотографию помолодевшей Аллы Пугачевой и дочери Лизы. Поклонники отметили, что Лиза является точной маминой копией.

На своей странице в социальной сети Максим Галкин разместил снимок двух шикарных женщин - Аллы Борисовны и их дочери Лизы. На фото Пугачева запечатлена в компании Лизы на фоне своего шикарного дома. Вместе они сидят на диване и обнимаются. Поклонники отметили, что мать и дочь внешне очень похожи, Лиза практически является ее точной копией.

Фанаты также отметили, что Алле Борисовне очень идет прическа с прямыми волосами, так она выглядит гораздо моложе.