Меган Маркл не может перестать сквернословить и грызть ногти

Американская актриса Меган Маркл на протяжении нескольких лет не может избавиться от сквернословия и привычки грызть ногти. Об этом она рассказывала в своем блоге в Интернете.

Как рассказала актриса, в скором времени она станет членом королевской семьи, поэтому ей придется стать более женственной. Маркл отметила, что на протяжении нескольких лет она не может избавиться от привычки спорить, хамить и сквернословить после двух бокалов выпитого алкоголя. Также еще одна вредная привычка мешает ей жить. Актриса все никак не может перестать грызть ногти.

Она отметила, что ежегодно составляет для себя список дел, которые предстоит выполнить в наступающем году, и всегда там появляется пункты: "Не сквернословить" и "Не грызть ногти".

Помимо этого британские СМИ сообщили о том, что в 2018 году Меган Маркл намерена продолжить изучать французский язык и пробежать марафон.