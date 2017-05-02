Дарья Пынзарь из «Дома-2» не намерена применять к своим детям физические методы наказания

Дарья Пынзарь, известная участница телестройки «Дом-2», в своем Instagram рассказала о своих методах воспитания детей и о том, что сыновей она бить никогда не станет. Поводом для написания поста стали комментарии пользователей, утверждавших в необходимости физически наказать сына Пынзарь за баловство.

В своем Instagram Дарья Пынзарь опубликовала видео, на котором ее сын Давид рушит новогоднюю елку и бросает в нее игрушки. Звезда «Дома-2» призналась, что на ели осталась лишь часть изначального убранства, но они все равно рады праздничному украшению. Пользователи возмутились, что Пынзарь позволяет сыну баловаться и рекомендовали ее «дать ему по попе» и наказать.

После этого Дарья Пынзарь разместила другой пост, в котором подробно рассказала о своих методах воспитания. Участница «Дома-2» не могла поверить, что к детям ей советуют применить физическое насилие. Сама она призналась, что росла в любви и ее никогда не били.

Пынзарь утверждает, что бить ребенка, который не сможет ответить на агрессию и лишь запомнит жестокость – крайне неправильно. Звезда растит своих сыновей в командном духе и учит их тому, что семья – это команда, где все всегда друг-другу помогают и оказывают поддержку.