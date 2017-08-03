Милана Кержакова рассказала читателям о своих душевных травмах

Жена известного российского футболиста Александра Кержакова Милана поделилась с читателями, как ей удалось пережить смерть родного отца Вадима Тюльпанова.

Дочь покойного сен сенатора в интервью с корреспондентами поделилась, насколько трудно ей далась утрата внезапно скончавшегося отца. На тот момент до рождения своего ребенка ей оставалось ждать совсем немного. Тяжелая депрессия у девушки продолжалась длительное время. В тот момент Милана как никогда поняла, что насколько сильными и дальновидными ни были планы человека на жизнь, порой могут обесцениться в один день.

Из-за пережитого стресса и рождения сына ее поглотила состояние апатии. Для вновь состоявшееся мамы утрата отца и рождение маленького ребенка смешались в что-то непонятное. В то же время в ее помощи нуждались родная мать и брат. Что совсем не оставило сил и времени на сына и мужа практически не оставалось.

Столь сильные психологические удары, вынудили девушку просто на всего сбежать на несколько дней и остаться наедине от всех. Данный поступок придал Милане сил для выхода из тяжелой депрессии.