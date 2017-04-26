Асмус и Хилькевич инсценировали секс-домогательства на шоу «Вечерний Ургант»

Кристина Асмус и Анна Хилькевич перед эфиром шоу «Вечерний Ургант» заявили Ивану Урганту, что его соведущий к ним домогался. Звезды разыграли постановочный инцидент и посвятили свою сценку секс-скандалу в Голливуде.

Численные заявления о домогательствах и насилии от звезд Голливуда и моделей всего мира привели к масштабному секс-скандалу. Многие знаменитости едва не лишились карьеры из-за заявлений о попытках домогательств и секс-принуждения.

Ведущие шоу «Вечерний Ургант» не обошли стороной конфликт и решили показать, как бы секс-скандал развивался в России. Для этого он пригласил Анну Хилькевич и Кристину Асмус, которые сыграли настолько правдоподобно, что многие поверили в реальность происходившего. Девушки «признались» Урганту, что его соведущий Евгений Хрусталев к ним открыто домогается и предлагает секс. Иван Ургант «разозлился» и решил выяснить ситуацию «лоб-в-лоб». Он привел Хрусталева, который на вопросы о его причастности к конфликту просто распахнул халат, под которым ничего из одежды не было.

Звезды разыграли шуточную сценку и обратили тем самым внимание зрителей России на проблему, которая может иметь место не только на Западе, но и в России.