Клип группы «Грибы» стал самым просматриваемым в 2017 году

Клип «Тает лёд» от украинской группы «Грибы», в настоящее время прекратившей деятельность, стал самым просматриваемым на видеохостингах в 2017 году, как сообщает VladTime.

Его посмотрели больше 150 миллионов человек. «Грибы» были очень популярными в этом году, но не так долго, и постепенно о них стали забывать, а после группа заявила, что больше выступать не будет. Композиция получилась юмористическая, хотя и повествует про большую и чистую любовь.

Второе и третье места по просмотрам у творчества также украинского коллектива «Время и Стекло».

Интернет-пользователи заинтересовались их роликами «На стиле» и «Тролль».

Четвёртое место у Светланы Лободы («Случайная»), а пятое – дуэта Мота и Ани Лорак («Сопрано»).

У последнего клипа 45 миллионов просмотров.