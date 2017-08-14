Селим Алахяров стал победителем шоу "Голос"

Завершился 6-й сезон передачи «Голос». Победителем стал Селим Алахяров. Он был в команде Александра Градского.

Во время его выступления Градский даже начал плакать. Сам же Селим родился в Чечне и переехал вскоре в Дербент, где и стал заниматься пением. После этого он поступил в университет и стал принимать участие во многих проектах по вокалу.

В ходе шоу «Голос» его наставник Александр Градский отмечал «внятность» вокала Селима. Кроме того, на одном из выступлений он растрогался до слёз. Имя Алахярова войдёт в историю проекта «Голос».