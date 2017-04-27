Секс-бомба из Ростова продолжает делить мужчину с участницей "Дома-2"

Секс-бомба из Ростова Элина Ромасенко продолжает делить с участницей "Дома-2" Викторией Берниковой мужчину, который уже давно расстался с обеими избранницами. Она рассказала, что Берникова спустя пять лет после скандала продолжает ее преследовать и звонить по ночам.

В эфире передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле" появилась секс-бомба из Ростова Элина Ромасенко, более известна как жертва многочисленных пластических операций. Она рассказала о скандале, который разгорелся между ней и участницей "Дома-2" Викторией Берниковой из-за мужчины по имени Леонид. Как оказалось, пять лет назад девушки не смогли поделить мужчину, и несмотря на давность конфликта, их ссора до сих пор не затихает. По словам Ромасенко, Берникова продолжает ее преследовать и по сей день, а также угрожает и звонит по ночам.

Во время передачи обе соперницы обменялись взаимными обвинениями и оскорблениями.

Стоит отметить, что роман секс-бомбы и данного мужчины так и не задался. Ромасенко рассказала, что Леонид принес ей одни неприятности, он неоднократно избивал девушку и всячески оскорблял. Именно поэтому она приняла решение расстаться с мужчиной, в настоящий момент он не имеет никакого отношения ни к Ромасенко, ни к Берниковой.