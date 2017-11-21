Бывшая однокурсница рассказала об отвержении Высоцкого

Бывшая однокурсница Владимира Высоцкого рассказала о том, как отвергла будущую всесоюзную знаменитость. Такое признание она совершила в рамках передачи "Модный приговор".

Речь идёт об Азе Лихитченко, одной и первых ведущих передачи "Время". Она поделилась с Надеждой Бабкиной историей взаимоотношений с артистом. Аза Лихитченко утверждает, что у них с Владимиром Высоцким не было той любовной связи, о которой существует много слухов. Она рассказала, что в студенческие годы ещё никому не известный артист заинтересовался ею и однажды даже предложил выйти за него замуж. Однако молодая студентка отказала Владимиру Высоцкому. Главным образом из-за того, что в тот период была влюблена в другого человека.