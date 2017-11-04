Кандидат в президенты Собчак хочет поделить Россию на 2 части

Ксения Собчак удивила подписчиков своим сравнением разделения биткоина с политикой в России. Многие предположили, что таким образом девушка хочет поделить страну на две части.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак акцентировала внимание на том, что 28 декабря якобы биткоин поделился на две составляющие. В мире это называется термином «хардфорк». Сама же Собчак в своей записи сказала следующее: «Ох уж этот криптомир! Похоже России тоже нужен хардфорк». Поклонники восприняли это, как попытку дестабилизировать ситуацию в стране.

«Ксения, вы политику превращаете в шоу, при разделении России никто за вас голосовать не станет», - рассказал один из подписчиков. Многие стали негодовать по поводу рекламы на странице кандидата в президенты, считая недопустимым сочетание шоу-бизнеса и политики в целом.