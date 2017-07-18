53-летняя Апина в мини-юбке потрясла соцсети

53-летняя певица Алена Апина потрясла социальные сети, надев мини-юбку. Резонансной стала видеозапись съёмочного процесса, опубликованная в Instagram.

Исполнительница пишет, что посетила Испанию, где снялась в фотосессии, примерив на себя откровенный наряд звезды. Для съёмок она нарядилась в ярко-розовую рубашку в белую клетку, массивные ботинки и ультракороткую юбку. На размещённых кадрах Алена Апина имитирует игру на электрогитаре.

Многие подписчики остались недовольны образом и внешностью знаменитости. Они осудили её за излишне вызывающую одежду, которая иногда не скрывает нижнее бельё. Кроме того, Алене Апиной прислали множество критических посланий, которые касаются её возраста. Кое-кто обратил внимание на целлюлит и посетовал, что его даже не попытались скрыть косметическими средствами.

Нашлись также поклонники, которые поддержали Алену Апину и восхитились её работой. Конфуз с нижним бельём они простили, как абсолютно будничную ситуацию, которая может произойти с каждым.