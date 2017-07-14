Ольга Серябкина в откровенном образе вспомнила сдачу экзаменов

Участница группы SEREBRO Ольга Серебякина, подобрав очень откровенный образ, вспомнила сдачу экзаменов во время учёбы в ВУЗе, отметив, что никогда не списывала, как сообщает VistaNews.

Певица пояснила, что там не было письменных вопросов, так что нужно было всё выучивать на память. Специальность Ольги Серябкиной – лингвист-филолог, и диплом она получила уже давно, поскольку звезде уже 32. Поэтому такие проблемы её уже не касаются, и перед зимними праздниками можно подумать о чём-то более приятном.

Это заинтриговало поклонников, пытающихся понять, что же теперь занимает артистку. Часть фанатов посчитала, что впереди у Ольги Серябкиной рождение ребёнка, хотя раньше звезда не раз опровергала такие слухи, предпочитая скрывать информацию о личной жизни.