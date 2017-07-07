Ольга Рапунцель снова выйдет замуж за Дмитрия Дмитренко, хоть и не верит ему

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель заявила, что снова выйдет замуж за Дмитрия Дмитренко, хоть и не верит ему полностью, причём свадьба будет на проекте, по информации журналистов VistaNews.

По словам Рапунцель, Дмитренко, который тоже был в данном шоу, долго не желал заниматься восстановлением отношений именно там. Решиться на восстановление отношений в «Доме-2» ему было достаточно тяжело. Ольга Рапунцель признала, что и ей сложно доверять возлюбленному, однако они попытаются это сделать и даже теперь повенчаются. О разводе уже речи не идёт. Тем более, что Ольга Рапунцель скоро родит.

По мнению поклонников, именно это послужило причиной сохранения пары, поскольку женщине было бы тяжело воспитывать малыша самостоятельно. С другой стороны, пребывание в «Доме-2» вместе с Дмитренко даёт определённые средства.