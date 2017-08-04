Кристен Стюарт из «Сумерек» стала пацанкой

Кристен Стюарт, сыгравшая главную роль в фэнтезийной киносаге «Сумерки», стала пацанкой, по мнению подписчиков, потому что одевается не как девушка, как сообщают журналисты VistaNews.

Актриса прославилась благодаря роли женственной Беллы Свон. В конце этой истории её героиня стала вампиром, и поклонники считают, что некое перерождение произошло и в реальной жизни Кристен Стюарт. Она постоянно появляется на публике в рваных джинсах и старых футболках, больше напоминая парня, а не девушку.

Причины такой резкой смены образа Кристен Стюарт не поясняет. Подписчики просят её перестать быть пацанкой и вернуться к женственности, не ведя себя, как мужчина. Тем более, что у актрисы даже походка изменилась, как считают интернет-пользователи, в худшую сторону.