Ольга Бузова и Настя Кудри выплатят штраф за плагиат

В середине 2017-го года знаменитые певицы Ольга Бузова и Настя Кудри выпустили в свет совместную песню, под названием «Нам будет жарко». Тем не менее, данная композиция может сыграть с ними плохую шутку.

Диджей Алексей Парфенов известный под псевдонимом Dj Tivoli, намерен судиться с девушками. Автор заявил, что в данной композиции была использована музыка, которую он написал около 2 лет назад. Композитор сообщил, что по неизвестным ему причинам девушки не обсудили с ним условия использования его музыки.

Как сообщается, что права на песню непосредственно принадлежат Анастасии. Юристы Алексея уже вышли на связь с девушкой, которая заявила о мирном решении конфликта. Но спустя время перестала отвечать на телефонные звонки.

Парфенов заявил, что в его намерениях нет какого-либо корыстного мотива. И для решения инцидента, достаточно чтобы девушки перечислили средства на счет больного ребенка из подмосковья.