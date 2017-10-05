Диана Шурыгина запустит свой собственный Telegram-канал

Скандально известная Диана Шурыгина рассказала о том, что в скором времени запустит собственный Telegram-канал. Там она планирует выкладывать разнообразный контент и проводить конкурсы.

Диана Шурыгина опубликовала на видеохостинге YouTube ролик, в котором рассказала о том, что скоро запустит свой собственный канал в мессенджере Telegram. Она отметила, что на своем собственном канале будет отвечать на вопросы фанатов, публиковать эксклюзивные фотографии, развеивать мифы, а также давать советы, например, как выйти замуж в 18 лет.

Помимо этого Шурыгина пообещала, что если на канале наберется около трех тысяч подписчиков, она будет еженедельно разыгрывать 2 тысячи рублей или различные сигны.