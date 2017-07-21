Денис Бачурин и Нина Маляренко сыграют свадьбу

В конце декабря в Омском музыкальном театре состоялся показ новогоднего спектакля, зрители, которого имели возможность стать очевидцами прекрасной неожиданности. Балерине выступающей на сцене Нине Мадяренко, играющей роль Феи в спектакле «Щелкунчик» , сделали предложение.

Ее женихом оказался хоккеист Денис Бачурин, который сейчас играет хоккейном клубе «Астана», появился на сцене, держа в руках букет цветов и золотое кольцо. Балерина приняла предложение. Предложение любимого человека для девушки стало полной неожиданностью, ведь разговора о предстоящем торжестве даже не велось.

Со слов вновь испеченной пары, свадьбу молодожены планируют сыграть либо предстоящей весной или летом, когда ее жениху смогут предоставить отпуск да и у нее тоже закончится сезон.