Юлия Савичева рассказала о восстановлении своей формы после родов

Юлия Савичева поделилась тем, как восстанавливает свою форму после рождения дочери. Об этом пишет издание "ВладТайм".

По словам 30-летней певицы, сбалансированная диета лучше всего помогает придерживать нужного веса. Её диетическое меню состоит из курицы, яиц мяса и других калорийных продуктов. Однако знаменитость избегает употребления сливочного масла, а также добавок и соусов, которые повышают аппетит. Кроме того, отдаёт предпочтение овощам, в том числе - картошке и свекле, приготовленным любым способом. Употребляет нежирные молочные продукты - до 1,5%. Раз в неделю организм Юлии Савичевой получает небольшую дозу орехов и сухофруктов. Она также балует себя фруктами, однако отказалась от хурмы, винограда и бананов.

Юлия Савичева обращается к своим поклонникам и советует им избегать сладостей и мучных изделий. Она утверждает, что эти меры помогут не располнеть во время сытных новогодних праздников. В то же время сама звезда с трудом отказывается от десертов, ведь очень любит сладкое.