Волочкову в программе "Давай поженимся" укорили за откровенный наряд: Роза, декольте и Гузеева

Волочкова ищет себе жениха или попросту пиарится?

Известная российская балерина и общественный деятель Анастасия Юрьевна Волочкова приняла участие в популярном телешоу "Давай поженимся". Светская львица появилась на программе в облегающем зелёном платье с откровенным декольте, на которое не могла не среагировать ведущая Лариса Гузеева. Она в шутливой форме "отругала" Анастасию за глубокий вырез, который, по словам Ларисы, весьма предусмотрителен, чтоб произвести поистине ошеломляющий эффект перед женихом.

Представ перед суженым, которым оказался 40 летний житель Узбекистана, Волочкова, в качестве подарка, исполнила для него песню в которой звучали слова о любви и счастье. Кстати, и в беседе эпатажная танцовщица заявила, что если бы жених Николай сделал ей предложение, то она с удовольствием его приняла. Однако такая смелость и напористость невесты, видимо, испугала мужчину, который и так сильно нервничал, а после того как завели разговор о его доходах и вовсе сбежал со студии.

Новогодний выпуск телешоу получился очень необычным и курьёзным как для зрителей, так и для непосредственных участников, чем невероятно поднял предпраздничное настроение. Хотя нашлись и те, кто осудил и раскритиковал участие танцовщицы в съёмках. Так многие высказали своё недовольство, что Анастасия вообще согласилась сниматься в столь сомнительной и скандальной телепередаче, и что её чаще можно видеть в скандальных эфирах на Первом канале, чем на сцене в привычном амплуа блистательной балерины. Некоторые посчитали, что это очередной пиар ход 41 летней танцовщицы, чтоб "удерживаться на плаву".

Как бы то ни было, но Волочкова всегда отличалась ярким появлением на публике, своими не скромными фото в соцсетях, вызывая огромный резонанс своим поведением не только в прессе, для которой она многое делала "назло" из-за ненавистных папарацци, но и в глазах своих поклонников. Фанаты недоумевают почему их знаменитый кумир позволяет себе выкладывать бесстыдные кадры в сеть, где их с таким же успехом могут лицезреть дети. Несмотря на ряд отрицательных мнений Анастасия с большим удовольствием демонстрирует все свои прелести прикрываясь невинными подписями.