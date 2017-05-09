Игорь Николаев опубликовал архивное фото с Пугачевой

Известный российский певец Игорь Николаев опубликовал на своей странице в Instagram архивным снимком с Аллой Пугачевой. Поклонники позитивно отозвались на данную публикацию.

Как рассказал Николаев, опубликованный кадр был сделан в Японии в 1987 году. Судя по фону снимка, момент был запечатлен во время прогулки на теплоходе летом. "Немного лета из 21 века",- написал Игорь Николаев в описании. Поклонники оценили снимок и поставили под ним более семи тысяч лайков, однако комментарии никто написать не смог, так как певец отменил такую функцию.

Ранее Николаев публиковал в своем Instagram фото с президентом России Владимиром Путиным.