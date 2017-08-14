Слава КПСС "метит" на место Путина

Популярный российский рэпер, который не так давно стал популярен на просторах страны, Слава КПСС, который так же известный, как Гнойный, произвел в свет новый хит про президента РФ Владимира Путина.

Сам хит вышел в свет еще в середине этой осени. Презентован был на площадке Slovospb при помощи проекта «Рвать на битах». Слова композиции написанные Гнойным, поведал о том, что как Владислав имеет непревзойдённые сходства с президентом РФ.

Однако на данный момент ни одно из популярных изданий, не имеет в ближайшее время публиковать данный «шедевр» на своих страницах. Причиной тому является содержание большого количества нецензурной лексики в клипе.