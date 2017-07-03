Съемки популярного сериала "Игра Престолов" будут приостановлены

Британский еженедельник New Musical Express сообщил на своих страницах, поклонникам популярного сериала «Игра Престолов» о том, что предстоящие новогодние праздники приостановят сьемки, это подтвердил один из актеров Бенджамин Кромптон.

Со слов руководства проекта и режиссеров, любимые актеры и коллектив съемочной группы нуждается во времени для отдыха. Актер Бен Кромптон поделился, что в финальном сезоне будет не более десяти серий, каждая из которых, в процессе работы становится полноценным фильмом.

Сорокалетний актер, заявил в последнем интервью, что финальные серии лучшего сериала всех времен и народов, станут по истине грандиозными и никоим образом не огорчат преданных фанатов.