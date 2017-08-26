Рената Литвинова назвала Земфиру гением

Рената Литвинова назвала певицу Земфиру «гением современного времени». Всемирноизвестный режиссер рассказала, что Земфира уже написала музыку к ее пьесе «Северный ветер» для предстоящей экранизации, таким образом, та уже является не только исполнителем, но и автором музыки.

Накануне Рената Литвинова дала интервью для СМИ, в котором рассказала о своем проекте по экранизации авторской пьесы. Как раз тогда она и сказала, что Земфира является настоящим гением. Певица самостоятельно писала саундтреки к картине «Северный ветер», которую Литвинова готовит к экранизации. Как сообщается, в этих съемках примут участие многие известные отечественные актеры.

Рената Литвинова сама является не только режиссером, но также сама снималась во многих популярных картинах российского производства, а также участвовала в некоторых передачах и реалити-шоу. В том числе, Литвинова в одном из сезонов передачи «Голос» выступала в качестве жури и наставника.