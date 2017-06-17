Голливудская актриса Роуз Мари умерла в возрасте 94 лет

Зарубежные СМИ сообщают о смерти известной голливудской актрисы Роуз Мари. Американка скончалась, находясь у себя дома в районе Ван-Найс (Калифорния, США) в возрасте 94 лет. Эту информацию подтверждает запись на официальном профиле актрисы в Twitter.

Сегодня ночью в 3:28 в официальном аккаунте популярной в прошлом актрисы кино из США Роуз Мари появилась запись не от ее лица. В сообщении говорилось о том, что актрисы не стало в живых. Она умерла днем 28 декабря по местному времени.

Актриса приобрела славу благодаря участию в съемках таких популярных кинолент как «Шоу Дика Вана Дайка», «Ремингтон Стил» и другие. За высокие достижения в артистизме она несколько раз получала премию «Эмми».